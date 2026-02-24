دينا: فيفي عبده هي اللي شجعتني على الإنجاب.. ومش معترفة بتامر أمين كمذيع

نفت الراقصة الاستعراضية دينا وجود أي خلافات بينها وبين الفنانة فيفي عبده، مؤكدة أن العلاقة بينهما طيبة، وأن الأخيرة كان لها دور مهم في قرارها الإنجاب.



وقالت دينا، خلال لقائها في برنامج «ورا الشمس» تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، إن فيفي عبده كانت تحثها دائمًا على فكرة الأمومة، مضيفة: «هي اللي خلتني أخلّف، فضلت تزن عليا وتقولي لازم تخلفي».



كما أعربت عن استيائها من الانتقادات التي تطال فيفي عبده بشأن استمرارها في الرقص، مؤكدة أن التقليل منها أمر غير مقبول، قائلة إن من يردد أنها «كبرت على الرقص» يرتكب قلة أدب، على حد وصفها، مشددة على أن فيفي عبده حافظت على تاريخها الفني ونجحت في تربية ابنتيها.

وفي سياق متصل، علّقت دينا على تصريحات الإعلامي تامر أمين بشأن الرقص، مؤكدة رفضها لرأيه الذي اعتبر فيه أن الرقص ليس فنًا، وأضافت: «أنا مش معترفة بيه كمذيع علشان قال إن الرقص مش فن».



وأكدت دينا تمسكها باعتبار الرقص فنًا له تاريخه وجمهوره، مشيرة إلى أن الآراء التي تنتقص منه لا تُعبّر عن حقيقة هذا المجال.