دينا: عادي أتجوز واحد أصغر مني بـ5 سنين وعايزاه راجل مسؤول ومثقف.. وكتبت وصيتي مرتين

كشفت الراقصة الاستعراضية دينا عن مواصفات شريك حياتها الذي تتمنى الارتباط به، مؤكدة أنها تبحث عن رجل يتحمل المسؤولية ويدرك معنى الرجولة.

وقالت دينا، خلال لقائها في برنامج «ورا الشمس» تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، إن فتى أحلامها يجب أن يكون «راجل يتحمل المسؤولية وفاهم يعني إيه رجولة»، مضيفة أنها تفضل أن يكون مثقفًا ومتعلمًا حتى تستطيع التحاور معه فكريًا.

وأوضحت أنها لا تمانع الارتباط برجل أصغر منها سنًا بفارق خمس سنوات تقريبًا، مؤكدة أنها لا تستطيع استيعاب فارق عمر أكبر من ذلك.

وفي سياق آخر، تحدثت دينا عن تجربتها الصعبة خلال إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها شعرت وقتها باقتراب الموت، ما دفعها إلى كتابة وصيتها مرتين وتسليمها لمحاميها.

وأضافت أنها أوصت نجلها بضرورة الاهتمام بأشقائه ووالدتها، مشددة على أن أسرتها كانت تمثل لها الأولوية القصوى في تلك اللحظات الصعبة.