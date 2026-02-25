بشرى: حبيت خالد حميدة وأكتر جوازة بقلبي.. انفصالنا ليس نتيجة خلافات

أكدت الفنانة بشرى، أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لتختار الزواج من طليقها خالد حميدة، قائلة: "لأني حبيته، هو اكتر جوازة كانت بقلبي، حبيته ومش هتكسف أقول كده"، موضحة أنه بعد الانفصال انقطعت العلاقة بينهما.

وشددت "بشرى"، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، على أن قرار الزواج كان نابعًا من حب حقيقي، قائلة: "أنا حبيته من قلبي، وكان قلبي يسبق عقلي في الجواز، لكن مع الوقت المخ بيحل محل المشاعر فورًا".

وأضافت بشرى أن الانفصال لم يحدث نتيجة خلافات شخصية أو مشكلات، بل بسبب بعد المسافات وعدم التواصل المستمر، قائلة: "هو مسافر معظم الوقت، وما بيجيش إلا أيام معدودة، ولما بيجي بيكون فيها مهرجانات ومناسبات، فمع الوقت بتحسي إنك معاه كأنك بتمثلين جوازه مش جواز حقيقي".

وأكدت بشرى أنها عادة تحب بعقلها وليس بقلبها، لكنها مع خالد حميدة شعرت بأنها منحت قلبها بالكامل، مضيفة: "تنازلت عن عقلي وحركت قلبي، ده بالنسبة لي تنازل كبير"، موضحة أن قرار انفصالهما كان قرارًا مشتركًا بين الطرفين، "إحنا الاثنين أخدناه في نفس الوقت، بسبب اختلاف الطرق ونمط الحياة".