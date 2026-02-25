قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
قسم الخارجي

كشف مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن مخطط فرنسي بريطاني خطير ، يهدف إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.

وكانت أوكرانيا نفت تقارير المخابرات الروسية حول عزم لندن وباريس تزويد كييف بأسلحة نووية، مطالبا أوروبا بإعادة النظر في اندفاعها نحو تصعيد المواجهة مع روسيا.

وهدد مسؤول الأمن الروسي البارز، ديمتري ميدفيديف، كييف وباريس ولندن بضربات نووية يوم الثلاثاء، عقب تقارير لا أساس لها من الصحة من الكرملين تزعم أن فرنسا وبريطانيا تعملان على تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.

وزعمت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية الرئيسية، جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR)، يوم الثلاثاء أن "لندن وباريس" كانتا "تستعدان لتسليح كييف بقنبلة نووية"، مدعيةً أن حلفاء أوكرانيا يسعون إلى تحقيق "نصر على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".

تأتي هذه الادعاءات في الوقت الذي تُحيي فيه أوكرانيا الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير 2022.

نقلت وكالة رويترز عن هيورهي تيخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، قوله: "يحاول المسؤولون الروس، المعروفون بسجلهم الحافل بالأكاذيب، مرة أخرى اختلاق خرافة "القنبلة القذرة" القديمة".

أسلحة نووية روسيا مخطط خطير في أوكرانيا المخابرات الروسية مخطط فرنسي بريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

ترشيحاتنا

ايتن عامر

بفستان الفرح.. آيتن عامر تشارك كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

هدي المفتي

هدى المفتي تواجه خسارة شعرها بسبب الكيماوي في مسلسل سوا سوا

مسلسل " اتنين غيرنا "

فركش مسلسل " اتنين غيرنا" لدينا الشربيني و أسر ياسين

بالصور

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد