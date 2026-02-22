قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة
نقدم العلاج لمواطنينا مجانا.. رئيس وزراء جرينلاند يرفض إرسال ترامب مستشفى عائم للجزيرة
بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

رشا عوني

تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل شربات القطايف و شربات الكنافة، وما إذا كان شربات القطايف ساخن أم بارد، خصوصا أن كل نوع من الحلويات له طريقة معينة في إعداد الشربات، منه الثقيل ومنه الخفيف، خاصة وان حلويات رمضان أساسية بشكل يومي في البيوت بعد الإفطار وتتنوع ما بين البسبوسة و الجلاش والكنافة والقطايف.


شربات القطايف

عادة ما يكون شربات القطايف ثقيل وبارد، ويتم نص القطايف فور تحميرها في الشربات وتقلبيها وتركها دقيقة ثم اسمرارها من الشربات

طريقة عمل شربات القطايف

المكونات

4 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف ليمونة

رش فانيليا

ملعقة عسل نحل ( اختياري)


الطريقة

في وعاء ضيفي السكر و الماء دون تقليب وارفعيهم على نار متوسطة واتركيه حتي يغلي، وبمجرد ان يختفي السكر وتبدأ الماء في الغليان قلبيه واتركيه لمدة 8 دقائق على النار ثم ضيفي نصف ليمونة و الفانيليا وأطفئي النار واتركيه يبرد لحين الاستخدام .

شربات القطايف سخن ولا بارد

تحتار الكثير من السيدات في استخدام شربات القطايف ، لكن الأفضل ان يكون شربات القطايف بارد ، حيث توضع به القطايف ساخنة ويكون الشربات بارد.


شربات القطايف تقيل ولا خفيف

وعن كثافة شربات القطايف، يفضل ان يكون ثقيل او متوسط الكثافة ، وتكون كمية السكر ضعف كمية الماء ، فمثلا ٢ كوب سكر مع كوب واحد ماء لعمل شربات القطايف .

شربات الجلاش نادية السيد

مقادير شربات الجلاش

  • 4 أكواب سكر.
  • 2 كوب ماء.
  • ربع كوب عسل نحل.
  • ملعقة صغيرة فانيليا.
  • عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل شربات الجلاش للشيف نادية السيد

تنصح الشيف نادية السيد بإعداد شربات الجلاش بارد وثقيل، ويكون هذا الشربات باستخدام كمية سكر مضاعفة لكمية الماء، وترك الشربات مدة قليلة على النار، وإما باستخدام مقادير متساوية من الماء والسكر شرط تركهما فترة أطول على النار، ولكن الوصفة الأسهل لـشربات الجلاش نقدمها كالتالي:

  • يوضع الماء والسكر كما هو مذكور في المقادير في وعاء عميق.
  • يضاف عسل النحل ويمكن استبداله بعسل الجلوكوز الجاهز.
  • ثم تضاف الفانيليا ويرفع شربات الجلاش على نار متوسطة.
  • بعد أن يبدأ الشربات في الغليان يضاف له عصير الليمون.
  • يترك شربات الجلاش على النار لمدة 4 دقائق فقط ويرفع.
  • بعد أن يهدأ شربات الجلاش يوضع في الثلاجة ليكون بارد عند استعماله.

شربات الكنافة

شربات الكنافة المثالي هو شربات "ثقيل وبارد"، يتم تحضيره بخلط 2 كوب سكر مع 1 كوب إلى1.5 كوب ماء، ويُغلى على نار متوسطة لمدة 7-10 دقائق دون تقليب، مع إضافة عصير نصفليمونة وملعقة عسل جلوكوز (اختياري) للقوام، ويُضاف إليه الفانيليا أو ماء الورد بعد رفعه عنالنار.

يترك شربات الكنافة حتى يبرد تماماً قبل صبه على الكنافة الساخنة.

شربات البسبوسة

من المعروف ان يكون شربات البسبوسة ساخن و يصب على صنية البسبوسة وهي ساخنة ايضا فور خروجها من الفرن

وتترك صنية البسبوسة بعد صب الشربات تهدأ وتبرد تماما قبل تقطيعها وتقدميها حتي تحصلي على بسبوسة مرملة مثل المحلات.

طريقة عمل شربات البسبوسة

المقادير: عادةً يتم خلط كميات متساوية من السكر والماء (مثال: 2 كوب سكر + 2 كوب ماء) مع عصير نصف ليمونة وفانيليا، ويُمكن إضافة ملعقة سمن بلدي لنكهة المحلات.

شربات البسبوسة تقيل ولا خفيف

شربات البسبوسة يجب أن يكون خفيفًا وساخنًا، حيث يتم غليه لمدة قصيرة (حوالي 5-7 دقائق) ليظل سائلًا يسهل امتصاصه، مما يضمن طراوة البسبوسة وعدم جفافها.

يُسكب الشربات الساخن فور خروج البسبوسة الساخنة من الفرن.

