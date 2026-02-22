قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
أخبار البلد

تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، حيث تفقد خطوط الإنتاج داخله، والذي يعد صرحًا صناعيًا مهما في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها القوات المسلحة.

ومن أبرز المنتجات العسكرية التي ينتجها المصنع:

- راجمة الصواريخ "رعد 200".

- المركبة المدرعة المطورة "سينا 200".

- مركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806",

- منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY)، وهي واحدة من أحدث المنظومات الدفاعية في العالم .

ويستفيد المصنع أيضا من فائض الطاقات الإنتاجية؛ لتصنيع العديد من المنتجات المدنية، مثل “عربات الطعام، وخزانات الوقود، والفصول المتنقلة”، ويشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات النقل الأخضر.

وخلال الجولة جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم (مصنع 200 الحربي) بتنفيذها، وخطط التطوير.

واطمئن الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل، مشددًا على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع، والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها؛ للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج، وموقف المخزون، وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج، والعمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي، وعقد شراكات تعاون استراتيجية مع الشركات العالمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعقب زيارته لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)؛ لمتابعة تصنيع الهاوتزر k9.

مصنع 100 الحربي

وتفقد "جمبلاط" خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي)  التي تسهم في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، وبالأخص مشروع إنتاج الهاوتزر المدفعية الثقيلة عيار 155 م 52 عيار (K9 A1 EGY).

كما تسهم خطوط الإنتاج في تصنيع الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات.

ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة؛ لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية مثل “ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ”، والتي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية المهمة، ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع. 

وخلال الجولة، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، وكذا المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية.

وشدد الوزير خلال الجولة، على ضرورة التزام العاملين بالشركة، بتطبيق إجراءات الجودة  والأمان الصناعي.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال زيارته لمصنعيّ 200 و100، على الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين بشأن العملية التصنيعية، مؤكدًا إيمانه بأن العامل أولوية.

وتوجه الوزير بخالص التقدير للعاملين على جهودهم وعملهم الدؤوب خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.

مصنع 200 الحربــي القوات المسلحة المنتجات العسكرية الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

المزيد

