مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
هاشتاج بركة رمضان مع مستقبل وطن يكتسح التريند لليوم الثاني

تصدر هاشتاج#بركه رمضان_مع_مستقبل_وطن قائمة الأكثر تداولًا على موقع إكس في مصر لليوم الثاني على التوالي، تزامنًا مع عرض حلقات البرنامج عبر شاشة قناة dmc برعاية حزب مستقبل وطن.

وشهدت الحلقة الثانية تكفّل البرنامج بتجهيز فتاة مقبلة على الزواج بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسرتها ضمن مبادرة دعم الحالات الإنسانية خلال شهر رمضان، كما تم الإعلان عن إهداء رحلة عمرة لوالد الفتاة ووالدتها استجابة لرغبتهما في أداء المناسك مجددًا.

كما ساهم البرنامج في سداد قروض لعدد من الحالات الإنسانية؛ إذ تم التكفل بسداد قرض لسيدة كانت مدينة بمبلغ 20 ألف جنيه، كما جرى سداد 50 ألف جنيه لأحد المستفيدين الذي كان عليه قرض بقيمة 47 ألف جنيه، إلى جانب تقديم 50 ألف جنيه لشاب لمساعدته على افتتاح ورشته الخاصة وبدء مشروعه.

وأشاد رواد مواقع التواصل بفكرة البرنامج، مؤكدين أنه يعزز ثقافة العمل التطوعي والتكافل بين أبناء الشعب المصري، ويسلط الضوء على قصص إنسانية ملهمة، فضلًا عن دعمه للأسر الأولى بالرعاية والمبادرات المجتمعية.

ويأتي هذا العمل ضمن استراتيجية حزب مستقبل وطن الرامية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، واستكمالًا للنجاح الذي حققه الفنان سامح حسين في رمضان الماضي من خلال برنامج قطايف، الذي نال إشادات واسعة لما حمله من محتوى إنساني ورسائل إيجابية.

