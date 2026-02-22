هاشتاج بركة رمضان مع مستقبل وطن يكتسح التريند لليوم الثاني

تصدر هاشتاج#بركه رمضان_مع_مستقبل_وطن قائمة الأكثر تداولًا على موقع إكس في مصر لليوم الثاني على التوالي، تزامنًا مع عرض حلقات البرنامج عبر شاشة قناة dmc برعاية حزب مستقبل وطن.

وشهدت الحلقة الثانية تكفّل البرنامج بتجهيز فتاة مقبلة على الزواج بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسرتها ضمن مبادرة دعم الحالات الإنسانية خلال شهر رمضان، كما تم الإعلان عن إهداء رحلة عمرة لوالد الفتاة ووالدتها استجابة لرغبتهما في أداء المناسك مجددًا.

كما ساهم البرنامج في سداد قروض لعدد من الحالات الإنسانية؛ إذ تم التكفل بسداد قرض لسيدة كانت مدينة بمبلغ 20 ألف جنيه، كما جرى سداد 50 ألف جنيه لأحد المستفيدين الذي كان عليه قرض بقيمة 47 ألف جنيه، إلى جانب تقديم 50 ألف جنيه لشاب لمساعدته على افتتاح ورشته الخاصة وبدء مشروعه.

وأشاد رواد مواقع التواصل بفكرة البرنامج، مؤكدين أنه يعزز ثقافة العمل التطوعي والتكافل بين أبناء الشعب المصري، ويسلط الضوء على قصص إنسانية ملهمة، فضلًا عن دعمه للأسر الأولى بالرعاية والمبادرات المجتمعية.

ويأتي هذا العمل ضمن استراتيجية حزب مستقبل وطن الرامية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، واستكمالًا للنجاح الذي حققه الفنان سامح حسين في رمضان الماضي من خلال برنامج قطايف، الذي نال إشادات واسعة لما حمله من محتوى إنساني ورسائل إيجابية.