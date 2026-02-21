قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بركة رمضان.. سامح حسين يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج

سامح حسين
سامح حسين
تقى الجيزاوي

تصدر هاشتاج "#بركة_رمضان_مع_مستقبل_وطن" للفنان سامح حسين قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، عقب عرض الحلقة الأولى من البرنامج على قناة dmc.

وشهدت الحلقة الأولى تكفل البرنامج بتجهيز فتاة للزواج ودعم والدتها بعُمرة، في لفتة إنسانية لاقت استحسان المتابعين

وأشاد الجمهور بفكرة البرنامج التي تعزز ثقافة العمل التطوعي والتكافل بين أبناء الشعب المصري، ويأتي هذا العمل ضمن استراتيجية حزب مستقبل وطن الرامية لإبراز النماذج الإيجابية داخل الشارع المصري وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة ودعم المبادرات المجتمعية والأسر الأولى بالرعاية.

يأتي البرنامج استكمالًا للنجاح الذي حققه الإعلامي سامح حسين في رمضان الماضي من خلال برنامج "قطايف"، الذي نال إشادات واسعة لما قدمه من محتوى إنساني ورسائل إيجابية.

سامح حسين بركة_رمضان_مع_مستقبل_وطن قناة DMC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

ترشيحاتنا

إتحاد جدة

الدوري السعودي .. إتحاد جدة يدرك التعادل أمام الهلال في الشوط الثاني

نيكو أوريلي

صناعة مرموش.. مانشستر سيتي يفتتح التسجيل في مرمى نيو كاسل بالدوري الإنجليزي

باسم مرسى

إبراهيم نور الدين : باسم مرسى أكتر لاعب كان بيمثل عليا

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد