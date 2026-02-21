بركة رمضان.. سامح حسين يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج

تصدر هاشتاج "#بركة_رمضان_مع_مستقبل_وطن" للفنان سامح حسين قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، عقب عرض الحلقة الأولى من البرنامج على قناة dmc.

وشهدت الحلقة الأولى تكفل البرنامج بتجهيز فتاة للزواج ودعم والدتها بعُمرة، في لفتة إنسانية لاقت استحسان المتابعين

وأشاد الجمهور بفكرة البرنامج التي تعزز ثقافة العمل التطوعي والتكافل بين أبناء الشعب المصري، ويأتي هذا العمل ضمن استراتيجية حزب مستقبل وطن الرامية لإبراز النماذج الإيجابية داخل الشارع المصري وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة ودعم المبادرات المجتمعية والأسر الأولى بالرعاية.

يأتي البرنامج استكمالًا للنجاح الذي حققه الإعلامي سامح حسين في رمضان الماضي من خلال برنامج "قطايف"، الذي نال إشادات واسعة لما قدمه من محتوى إنساني ورسائل إيجابية.