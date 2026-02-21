موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة

موعد أذان الفجر..بعد انقضاء صلاة التراويح ثالث أيام رمضان بدأ عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد صلاة الفجر التي تؤذن ببدء فريضة الصيام لليوم الرابع من الشهر الفضيل، حيث يحرص المسلمون على تنظيم أوقات السحور والعبادة وفقاً للمواعيد الدقيقة التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، سعياً لاغتنام بركات الساعات الأولى من النهار والالتزام بمواقيت الإمساك في هذا الشهر المبارك.

وفيما يلي نستعرض لكم المواعيد التفصيلية لكافة الصلوات المفروضة

موعد أذان الفجر

يرتفع النداء في تمام الساعة 05:02 صباحاً.

موعد الشروق

تشرق شمس اليوم الرابع في تمام الساعة 06:29 صباحاً.

موعد أذان الظهر

يحين وقت صلاة الظهر عند الساعة 12:09 مساءً.

أذان العصر: تقام صلاة العصر في تمام الساعة 03:22 مساءً.

موعد أذان المغرب (موعد الإفطار)

يفطر الصائمون في تمام الساعة 05:49 مساءً.

موعد أذان العشاء

يرفع أذان العشاء وتبدأ صلاة التراويح في تمام الساعة 07:06 مساءً.

دعاء وقت السحر مستجاب

يعيش المسلمون أجواء السحور التي تمتزج فيها الطاعة بالسكينة، والرجاء باليقين ، وقت السحر؛ ذلك الوقت الذي تتنزل فيه الرحمات وتُستجاب فيه الدعوات، حين يناجي العبد ربه بقلب خاشع ونفس مطمئنة، طامعًا في مغفرةٍ وطمأنينةٍ وراحة بال.

وقد ورد في الحديث أن الله تعالى يتجلى لعباده في الثلث الأخير من الليل فيقول: «هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟»، لذلك يحرص المسلمون على اغتنام هذه الدقائق الثمينة بالدعاء والتضرع، طلبًا للسكينة وانشراح الصدر مع بداية يوم صيام جديد.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا توجد صيغة مخصوصة أو دعاء محدد لوقت السحر، لكنه وقت فاضل يُستحب فيه الإكثار من الدعاء بكل ما يتمناه العبد من خيري الدنيا والآخرة. ومن الأدعية التي يمكن ترديدها طلبًا لراحة البال:

اللهم إني أسألك راحة البال وطمأنينة القلب، اللهم فرّج همي وأزل حزني، وارزقني سكينة لا تزول، وأسعدني بفضلك وعفوك يا رحيم يا كريم.

رب إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني تشتت العقل وكثرة التفكير، رب إن في قلبي أمورًا لا يعلمها سواك فحققها لي يا رحيم، وكن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أشد الأيام.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من ضيق الحال إلى أوسع الطريق، وبك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك، وارزقني الرضا وراحة البال.

اللهم لا تكسر لي ظهرًا، ولا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تكشف لي سترًا.

اللهم إن عصيتك جهرًا فاغفر لي، وإن عصيتك سرًا فاسترني، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي

