فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة.. والدين أخلاق لا مظاهر

قالت الكاتبة والصحفية فريدة الشوباشي، إن مصر شهدت حالة من الفوضى والتسيّب بعد تولي جماعة الإخوان الحكم، معتبرة أن ثورة يوليو 2013 جاءت في وقتها لإعادة البلاد إلى مكانتها الطبيعية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تمثل تخلصًا من التحديات التي واجهت الدولة خلال تلك الفترة.

الحساب في النهاية

وأوضحت "فريد الشوباشي" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "حبايب الدار"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، رؤيتها لمفهوم التدين، قائلة إن الدين بالنسبة لها "هو المعاملة"، مشددة على رفضها اختزاله في المظاهر الشكلية، وأضافت أن العبرة بما تخفيه القلوب، لأن الحساب في النهاية يكون على النوايا لا على المظاهر.



وفي سياق آخر، أشارت إلى أن الرأي العام بدأ يراجع بعض القناعات السائدة، لافتة إلى أن تغيير النظرة إلى إسرائيل على أنها دولة "مضطهدة وتبحث عن حياة أفضل".



وكشفت أنها تعرضت لمحاولات رشوة خلال مسيرتها، مؤكدة تمسكها بمبادئها، ومضيفة بروح بسيطة أن "أفضل طعام لديها هو الجبنة البيضاء"، في دلالة على بساطتها وابتعادها عن مظاهر الترف.

وعن الجانب الأسري، استرجعت موقفًا مؤثرًا بعد وفاة زوجها، حين كتب عنه كبار الكُتّاب في مصر، فقال لها نجلها نبيل إن ذلك هو "أفضل ميراث" تركه والده، لترد عليه بأنها تتمنى أن تترك له الإرث المعنوي نفسه، وهو ما اعتبرته أرفع وسام تناله في حياتها.



وأعربت عن ثقتها الكبيرة في موهبة حفيدها، مشيرة إلى أنه كتب قصيدة مميزة وهو في الثالثة عشرة من عمره باللغة الفرنسية، مؤكدة اعتزازها بما لمسته فيه من موهبة مبكرة تبشر بمستقبل واعد.