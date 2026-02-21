المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان

شهدت المطارات المصرية انتظاما ملحوظا في الحركة الجوية خلال شهر رمضان؛ بما يعكس استقرار منظومة التشغيل، واستمرار معدلات الأداء المرتفعة على الرحلات الدولية والداخلية، سواء وصولا أو مغادرة.

وتصدر مطار الغردقة الدولي معدلات التشغيل؛ مسجلا 1,529 رحلة جوية نقلت 225,556 راكبا، من فرنسا وإنجلترا وروسيا وبولندا وتركيا وسويسرا؛ بما يؤكد مكانته كأحد أبرز المقاصد السياحية الشاطئية.

وجاء مطار شرم الشيخ الدولي مسجلا 1,142 رحلة جوية بإجمالي 178,160 راكبا، مع تنوع في الجنسيات الأوروبية الوافدة، في ظل استمرار الإقبال السياحي خلال الموسم الشتوي.

وفي إطار تنامي حركة السياحة الثقافية؛ استقبل مطار الأقصر الدولي 415 رحلة جوية نقلت 47,706 ركاب، من السعودية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى صعيد مصر.

وسجل مطار أسوان الدولي 194 رحلة جوية بإجمالي 38,012 راكبا، مع حضور لجنسيات أوروبية متعددة تصدرتها الجنسية الإسبانية.

كما سجل مطار سفنكس الدولي 225 رحلة جوية نقلت 29,102 راكب، من السعودية وإيطاليا والإمارات والكويت، دعما لحركة السفر الدولي والإقليمي.

وسجل مطار أسيوط الدولي 160 رحلة جوية بإجمالي 21,971 راكبا، على خطوط ربط مع السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والقاهرة؛ بما يعزز الربط الجوي لمحافظات الصعيد.

ويعكس هذا الأداء، كفاءة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، إلى جانب جهود فرق العلاقات العامة في تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم للركاب، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.