قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان

المطارات المصرية
المطارات المصرية
نورهان خفاجي

شهدت المطارات المصرية انتظاما ملحوظا في الحركة الجوية خلال شهر رمضان؛ بما يعكس استقرار منظومة التشغيل، واستمرار معدلات الأداء المرتفعة على الرحلات الدولية والداخلية، سواء وصولا أو مغادرة.

وتصدر مطار الغردقة الدولي معدلات التشغيل؛ مسجلا 1,529 رحلة جوية نقلت 225,556 راكبا، من فرنسا وإنجلترا وروسيا وبولندا وتركيا وسويسرا؛ بما يؤكد مكانته كأحد أبرز المقاصد السياحية الشاطئية.

وجاء مطار شرم الشيخ الدولي مسجلا 1,142 رحلة جوية بإجمالي 178,160 راكبا، مع تنوع في الجنسيات الأوروبية الوافدة، في ظل استمرار الإقبال السياحي خلال الموسم الشتوي.

وفي إطار تنامي حركة السياحة الثقافية؛ استقبل مطار الأقصر الدولي 415 رحلة جوية نقلت 47,706 ركاب، من السعودية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى صعيد مصر.

وسجل مطار أسوان الدولي 194 رحلة جوية بإجمالي 38,012 راكبا، مع حضور لجنسيات أوروبية متعددة تصدرتها الجنسية الإسبانية.

كما سجل مطار سفنكس الدولي 225 رحلة جوية نقلت 29,102 راكب، من السعودية وإيطاليا والإمارات والكويت، دعما لحركة السفر الدولي والإقليمي.

وسجل مطار أسيوط الدولي 160 رحلة جوية بإجمالي 21,971 راكبا، على خطوط ربط مع السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والقاهرة؛ بما يعزز الربط الجوي لمحافظات الصعيد.

ويعكس هذا الأداء، كفاءة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، إلى جانب جهود فرق العلاقات العامة في تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم للركاب، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.

المطارات المصرية مطار الغردقة مطار سفنكس رحلات الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

أرشيفية

الخارجية العراقية تندد بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

أرشيفية

السعودية: تصريحات هاكابي سابقة خطيرة واستهتار بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة وأمريكا

أرشيفية

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتهريب نبات مخدر وتعتقل 3 متورطين

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد