أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، في حوار صريح ومليء بالكشف والمراجعة، عن محطات حاسمة في حياته المهنية والشخصية، وكشف عن أكبر خسارة مالية تعرض لها، ورؤيته لإدارة الثروة، وأبرز وصاياه لأبنائه.

أطلق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، تصريحات هامة.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، استعاد ساويرس واحدة من أصعب لحظات مسيرته، مؤكدًا أنه خسر نحو 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذه في لحظة غضب.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: