أحمد الفيشاوي ينشر صورا جديدة برفقة شقيقه

شارك الفنان أحمد الفيشاوي عدة صور له تجمعه بشقيقه من أحدث ظهور لهما.

شقيق أحمد الفيشاوي

ونشر الفيشاوي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"،معلقاً: "حبيبى ربنا يخليك ليا و إن شاء الله نفضل مع بعض علي طول زي ما سمسم وروقا صورونا، ربي أرحمهما كما ربيانا من صغاراً ، رمضان كريم بحبك أوي".

على الجانب الآخر كانت قد رحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وصرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.