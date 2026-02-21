مسلسل الست موناليزا الحلقة 4 .. مي عمر تدخل المستشفى

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الست موناليزا بتعدي حسن على زوجته موناليزا بالضرب المبرح، مما أفقدها الوعي واضطروا إلي نقلها إلي إحدى المستشفيات.

وعندما سألوا عن سبب إصابتها، قالت والدة حسن أنها سقطت من السلم، وهو ما أدى إلي تلك الإصابات، وبعد الكشف والسيطرة على النزيف يكتشف الطبيب أن موناليزا حامل، ويطمئنهم أن الجنين بخير.

في الوقت ذاته، يخرج الطبيب من غرفة أمل والدة موناليزا ويشدد على عمل رسم قلب والتحاليل اللازمة حتى يطمئنوا عليها.

وعندما تفيق موناليزا وتجد حسن تطلب منه الطلاق ليفتجئها بحملها، فتنهار موناليزا وتطرده والدته، بعد ذلك يذهب حسن إلي المنزل وعندما يجد شقيقة موناليزا تتصل بها العديد من المرات يقوم بعمل حظر لها ولوالدها ووالدتها.

وفي الوقت ذاته تطلب موناليزا من والدة حسن أن تتركها تذهب إلي أهلها بالإسماعيلية، ولكن تمنعها والدة حسن وتمنعها من التحدث إلي عائلتها، وتقنعها بالعودة إلي منزلها.

وتشتكي ولاء إلي خطيبها أيمن مما تفعله موناليزا، خاصة بعدما أعلمتها بنبأ مرض والدتها وهي لم ترد عليها، إلي جانب أن أيمن يريد أن يفتشوا عن شقيقتها ويعلموا أين تسكن، لأن طريقة تعامل موناليزا الغريبة لا تأتي من فراغ وأن خلفها سر.

ولم تريد موناليزا أن دخل بيت حسن، إلي أن يتفقا على أنها تستريح عند ابتسام لمدة يومين، وأخذت هاتفها من والدة حسن، وجعلتها والدة حسن تحلف بأنها لن تروي ما حدث لأهلها.

وتتحدث عالية شقيقة حسن مع والدتها عن القرض الذي أخذه حسن من موناليزا ولا يعطي منه أي مبلغ لوالدته أو شقيقته، وعندما تتحدث موناليزا مع ابتسام وتسألها عن سبب عدم إبلاغ عائلتها، تخبرها موناليزا أنها لن تقدر أن تبلغ عائلتها أنها كانت تكذب عليهم.

وتريد موناليزا أن تجهض نفسها وتتخلص من ابنها من حسن حتى تتخلص من تلك الزيجة، وتقنعها ابتسام أن تخرج تلك الفكرة من دماغها.

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة ب مسامحة موناليزا لزوجها حسن وتطلب منه أن يتركها تعمل كطباخ في إحدى المطاعم حتى تتمكن من سداد القرض بعد أن يقف معاش والدها، ويوافق حسن وتذهب مع ابتسام لإحدى المطاعم ويعجب المدير بالسيرة الذاتية لها، ويطلب منها أن تدخل المطبخ ليذوق من طعامها، ولكن يدخل عليها ويريد التحرش بها.