رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
مسلسل الست موناليزا الحلقة 4 .. مي عمر تدخل المستشفى

تقى الجيزاوي

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الست موناليزا بتعدي حسن على زوجته موناليزا بالضرب المبرح، مما أفقدها الوعي واضطروا إلي نقلها إلي إحدى المستشفيات.

وعندما سألوا عن سبب إصابتها، قالت والدة حسن أنها سقطت من السلم، وهو ما أدى إلي تلك الإصابات، وبعد الكشف والسيطرة على النزيف يكتشف الطبيب أن موناليزا حامل، ويطمئنهم أن الجنين بخير.

في الوقت ذاته، يخرج الطبيب من غرفة أمل والدة موناليزا ويشدد على عمل رسم قلب والتحاليل اللازمة حتى يطمئنوا عليها.

وعندما تفيق موناليزا وتجد حسن تطلب منه الطلاق ليفتجئها بحملها، فتنهار موناليزا وتطرده والدته، بعد ذلك يذهب حسن إلي المنزل وعندما يجد شقيقة موناليزا تتصل بها العديد من المرات يقوم بعمل حظر لها ولوالدها ووالدتها.

وفي الوقت ذاته تطلب موناليزا من والدة حسن أن تتركها تذهب إلي أهلها بالإسماعيلية، ولكن تمنعها والدة حسن وتمنعها من التحدث إلي عائلتها، وتقنعها بالعودة إلي منزلها.

وتشتكي ولاء إلي خطيبها أيمن مما تفعله موناليزا، خاصة بعدما أعلمتها بنبأ مرض والدتها وهي لم ترد عليها، إلي جانب أن أيمن يريد أن يفتشوا عن شقيقتها ويعلموا أين تسكن، لأن طريقة تعامل موناليزا الغريبة لا تأتي من فراغ وأن خلفها سر.

ولم تريد موناليزا أن دخل بيت حسن، إلي أن يتفقا على أنها تستريح عند ابتسام لمدة يومين، وأخذت هاتفها من والدة حسن، وجعلتها والدة حسن تحلف بأنها لن تروي ما حدث لأهلها.

وتتحدث عالية شقيقة حسن مع والدتها عن القرض الذي أخذه حسن من موناليزا ولا يعطي منه أي مبلغ لوالدته أو شقيقته، وعندما تتحدث موناليزا مع ابتسام وتسألها عن سبب عدم إبلاغ عائلتها، تخبرها موناليزا أنها لن تقدر أن تبلغ عائلتها أنها كانت تكذب عليهم.

وتريد موناليزا أن تجهض نفسها وتتخلص من ابنها من حسن حتى تتخلص من تلك الزيجة، وتقنعها ابتسام أن تخرج تلك الفكرة من دماغها.

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة ب مسامحة موناليزا لزوجها حسن وتطلب منه أن يتركها تعمل كطباخ في إحدى المطاعم حتى تتمكن من سداد القرض بعد أن يقف معاش والدها، ويوافق حسن وتذهب مع ابتسام لإحدى المطاعم ويعجب المدير بالسيرة الذاتية لها، ويطلب منها أن تدخل المطبخ ليذوق من طعامها، ولكن يدخل عليها ويريد التحرش بها.

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

الأرصاد

الطفلة قمر

سعر الجنيه الذهب

الست موناليزا

صورة أرشيفية

سعر الدولار اليوم

غلاف الكتاب

رصاص وخلافات أسرية.. الأمن يكشف كواليس واقعة القليوبية وطبيب يفسر المشهد

فتاوى

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

