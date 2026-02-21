هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

هنتسحر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم قائمة سحور متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

فول عربي بالبرتقال

نعرض لكم طريقة فول عربي بالبرتقال من خلال خطوات الشيف مروة مهنى صاحبة برنامج تيك اوي على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

فول

ثوم مفروم

كمون

ملح

فلفل أسود

عصير برتقال

عصير ليمون

طماطم مفرومة

فلفل حار مفروم

فاصوليا مسلوقة

بقدونس مفروم

زيت زيتون

للتقديم

أوراق خس

خبز بيتا

طريقة عمل فول عربي

شوحي الفول مع زيت الزيتون ثم يضاف الكمون والثوم والملح والفلفل

ضعي عصير البرتقال وعصير الليمون ثم ضعي الفاصوليا البيضا والفلفل الحار

اضيفي الطماطم المفرومة والبقدونس ويترك على النار حتى يمتزج القوام يقدم مع الخبز وبالهنا والشفا

بطاطس مخبوزة

نعرض لكم طريقة عمل بطاطس من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات بطاطس مخبوزة

500 جرام بطاطس مكعبات

بابريكا

ثوم باودر

بصل باودر

كاري

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل بطاطس مخبوزة

ضعي مكعبات بطاطس في بولة وتبليها وبالبابريكا وللثوم باودر و بصل باودر و كاري وزيت زيتون و ملح وفلفل اسود وقلبي كل المكونات.

ضعي مكعبات البطاطس على صاج مدهون زيت وادخليه في الفرن حتى تمام النضج ويقدم.