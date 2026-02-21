قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص
رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الأحمر ضد سموحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

اسماء جلال ورامز جلال
اسماء جلال ورامز جلال
تقى الجيزاوي

أصدر مكتب سعدة أبو القمصان، بيانا عن موكلته الفنانة  أسماء جلال بشأن حلقتها في أحد برامج الترفيه.

و تابعت أسماء جلال وممثلها القانوني ما عُرض في حلقتها بأحد برامج الترفيه
وما أعقبها من تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الفنانة أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم تُعرض عليها أو تُخطر مسبقًا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي (المقدمة) الذي أضيف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن عبارات وتنمرًا وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة ولا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفني بصلة.

إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية لا شأن لها بالمحتوى الترفيهي.
كمان أن في عمل فني او ترفيهى لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على مستوى شخصي.


وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرًا أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.
وتؤكد الفنانة أن صمتها في البداية كان تقديرًا لروح الشهر الكريم،


إلا أن الكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي.
كما تتقدم بالشكر لكل من عبّر عن دعمه وتفهمه، آملةً أن تظل المساحة الفنية قائمة على الاحترام المتبادل لا على حساب مشاعر أو جسد أي إنسان.

أسماء جلال رامز جلال برنامج رامز ليفل الوحش

