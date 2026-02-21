نشاط مكثف لوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الثالث من فبراير .. تفاصيل

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الأحداث الوزارة:

-في أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجيةعبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية لمناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي.

-وشارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر «الابتكار من أجل المرونة.. التمويل من أجل مستقبل مستدام.

-وفي أولي جولاته التفقدية لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجه الدكتور محمد فريد بالتعامل الفوري والجاد مع مقترحات المستثمرين والعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي.

-وأطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزاة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

-شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم احتفالية بقرع جرس التداول بـ البورصة المصرية الثلاثاء الماضي، بمناسبة حصول البنك التجاري الدولي CIB على جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا لعام 2025» من اتحاد البورصات الإفريقية.

-التقى الدكتور محمد فريد، مسؤولي شركة نيسان - مصر، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات.

-عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع موسع امتد لـ 4 ساعات متواصلة مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية، ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته استهدافاً لزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

-وزارتا الاستثمار والمالية يؤكدان علي استمرار العمل بالموانيء والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام بما في ذلك العطلات الرسمية.

-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجتمع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض لبحث تطوير منظومة الترويج وتعزيز الصادرات.