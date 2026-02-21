الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة تنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر العظيمة لدعم و لمساندة فريقها و مشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري و نادى بتروجيت فى إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى العام و المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 2026_2_25 الساعة التاسعة والنصف مساء بإستاد السلام و ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" و تذكرة المباراة

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة .

