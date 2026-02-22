إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات

تأهل نادي إنبي إلي نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على المصريه للاتصالات بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل هدفي نادي إنبي مهاب سامي في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول، وأحمد كفتة الهدف الثاني في الدقيقة 101.

وسيطر إنبي على مجريات الأمور في بداية الشوط وسعى للتسجيل مبكرًا، في ظل اعتماد المصرية للاتصالات علي التأمين الدفاعي من أجل الحفاظ على شباكه

وبهذا الفوز، ينتظر إنبي مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حيث سيلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت، في صراع جديد على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

الدفاع : مروان داود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - حازم تمساح.

الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز - علي محمود .

الهجوم : حامد عبد الله - أقطاي عبد الله - محمد حتحوت.