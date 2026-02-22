الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل

حضر النجم ياسر جلال حفل سحور الهضبة عمرو دياب بتواجد عدد كبير من نجوم الفن في ليلة رمضانية بأجواء احتفالية مميزة.



وحرص الهضبة على مشاهدة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة النجم ياسر جلال وعبر عن إعجابه الشديد بالعمل واعتبر أن الدور الذي يقدمه «جلال» مفاجأة له نظرا للجرأة الشديدة في تناول واختيار الأدوار في كل عمل بعيدا عن العمل السابق.

وعبر النجم ياسر جلال عن سعادته بردود فعل الهضبة على العمل نظرا لما له من نظرة فنية هائلة في عالم الموسيقى والفن بشكل عام.

مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة ياسر جلال وميرفت أمين وآيتن عامر ومصطفى أبو سريع وهدى الإتربي ويمنى طولان وعدد كبير من النجوم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.