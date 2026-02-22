أمام برج إيفل .. بسمة بوسيل تلفت الأنظار في باريس بإطلالة شتوية جذابة |شاهد

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها وجمهورها أحدث ظهور لها من باريس، بإطلالة شتوية أنيقة أمام برج إيفل.

ونشرت بسمة صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية معطفًا شتويًا طويلًا من الفرو باللون البني الداكن، وسط أجواء ممطرة أضفت على الصور طابعًا رومانسيًا .



وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.