الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي

أبدى محمد رائف رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قلقه بسبب نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وقال رائف في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: نشعر بالقلق من مصير الإسماعيلي وكلنا نعلم مدى تاريخ وشعبية الإسماعيلي.

وأضاف: الإسماعيلي منح جميع الأندية لاعبين على أعلى مستوى ولا أحد يتخيل الكرة في مصر بدون الإسماعيلي.

وتابع: الموضوع ليس سهلا وهناك إيقاف قيد بالإضافة إلى مديونيات للاعبين في حدود 200 مليون جنيه مصري وهناك مشاكل عديدة في الإسماعيلي.

وواصل: نثق أن يكون هناك نظرة في حال الإسماعيلي ولا نعلم ماهية طرح الأندية الشعبية مع أندية الاستثمار وإنشائنا شركة كرة من أجل دخول مستثمرين للنادي الإسماعيلي إلى أن يتضح مدى إمكانية دمج الأندية الشعبية.

وأكمل: ليس أمامنا أي حلول سوى محاولة عدم هبوط الإسماعيلي إلى الدرجة الثانية وأي فرصة لدينا من أجل بقاء الإسماعيلي في الممتاز سنعمل عليها ونسعى لها بكل قوة.