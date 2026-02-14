قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف رضا: "المربع الذهبي" هدفنا في سموحة.. والإسماعيلي وضعه صعب هذا الموسم

شريف رضا
شريف رضا
محمد سمير

قال شريف رضا لاعب وقائد نادي سموحة السكندري، إن المنافسة هذا الموسم قوية جدًا في دوري نايل، فرق كثيرة تحلم بالتواجد ضمن السبعة الكبار، ومنها سموحة الذي حقق نتائج جيدة هذا الموسم حتى الآن، منها 3 انتصارات متتالية أبرزها على بيراميدز، مؤكدًا: سموحة فريق كبير وعريق، يبحث دومًا عن التواجد ضمن الكبار واللعب في البطولات القارية.

وتابع "رضا"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري هذا الموسم صعب جدًا وهناك متغيرات ومفاجآت في كل جولة، ولن تتحدد أسماء الفرق في مجموعة البطل ومجموعة الهبوط إلا في الجولة الأخيرة، الأهلي والزمالك وبيراميدز يفقدون نقاط بالخسارة، وهذا يعني أن الأمور في متناول الجميع، فريق مثل الاتحاد السكندري حقق الفوز بعد غياب أصبح في مركز متقدم، الإسماعيلي وضعه صعب جدًا حاليًا، ربما لو فاز مبارتين سيتحسن مركزه، كما قلت لك المنافسة شرسة وقوية جدًا هذا الموسم في مجموعة البطل ومجموعة الهبوط.

وأضاف لاعب سموحة: الجميع في كامل التركيز من أجل عدم فقد أي نقاط جديدة في المرحلة الحاسمة، فوز  بثلاث نقاط يضعك في مركز متقدم بجدول الترتيب ويبعدك عن شبح الهبوط، لن نرى مفاجآت كبيرة هذا الموسم.

وواصل: نتواجد حاليًا في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل، بعد تحقيقنا 3 انتصارات متتالية أبرزها على حساب بيراميدز، ومعنا في المنافسة وادي دجلة وبتروجيت وإنبي بخلاف الخماسي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، ونحلم بالمربع الذهبي واللعب في البطولات القارية.

وأنهى شريف رضا حديثه: المنافسة قوية بين تلك الفرق على التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم، أحداث ونتائج كل جولة تغير مراكز الفرق، ولن تتحدد أسماء كل مجموعة سوى في الجولة الأخيرة والحاسمة، الدوري قوي جدًا هذا الموسم.

شريف رضا سموحة الإسماعيلي دوري نايل الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

صحة دمياط

إطلاق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى بدمياط

محافظة دمياط

انطلاق معرض اليوم الواحد للمفروشات بسوق كفر السوالم بدمياط

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد