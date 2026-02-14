شريف رضا: "المربع الذهبي" هدفنا في سموحة.. والإسماعيلي وضعه صعب هذا الموسم

قال شريف رضا لاعب وقائد نادي سموحة السكندري، إن المنافسة هذا الموسم قوية جدًا في دوري نايل، فرق كثيرة تحلم بالتواجد ضمن السبعة الكبار، ومنها سموحة الذي حقق نتائج جيدة هذا الموسم حتى الآن، منها 3 انتصارات متتالية أبرزها على بيراميدز، مؤكدًا: سموحة فريق كبير وعريق، يبحث دومًا عن التواجد ضمن الكبار واللعب في البطولات القارية.

وتابع "رضا"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري هذا الموسم صعب جدًا وهناك متغيرات ومفاجآت في كل جولة، ولن تتحدد أسماء الفرق في مجموعة البطل ومجموعة الهبوط إلا في الجولة الأخيرة، الأهلي والزمالك وبيراميدز يفقدون نقاط بالخسارة، وهذا يعني أن الأمور في متناول الجميع، فريق مثل الاتحاد السكندري حقق الفوز بعد غياب أصبح في مركز متقدم، الإسماعيلي وضعه صعب جدًا حاليًا، ربما لو فاز مبارتين سيتحسن مركزه، كما قلت لك المنافسة شرسة وقوية جدًا هذا الموسم في مجموعة البطل ومجموعة الهبوط.

وأضاف لاعب سموحة: الجميع في كامل التركيز من أجل عدم فقد أي نقاط جديدة في المرحلة الحاسمة، فوز بثلاث نقاط يضعك في مركز متقدم بجدول الترتيب ويبعدك عن شبح الهبوط، لن نرى مفاجآت كبيرة هذا الموسم.

وواصل: نتواجد حاليًا في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل، بعد تحقيقنا 3 انتصارات متتالية أبرزها على حساب بيراميدز، ومعنا في المنافسة وادي دجلة وبتروجيت وإنبي بخلاف الخماسي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، ونحلم بالمربع الذهبي واللعب في البطولات القارية.

وأنهى شريف رضا حديثه: المنافسة قوية بين تلك الفرق على التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم، أحداث ونتائج كل جولة تغير مراكز الفرق، ولن تتحدد أسماء كل مجموعة سوى في الجولة الأخيرة والحاسمة، الدوري قوي جدًا هذا الموسم.