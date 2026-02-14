ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ إلى اسطول مصر للطيران.



وينشر صدى البلد أول صور للطائرة الجديدة قبل انضمامها للأسطول المصري.

وتسلّمت شركة مصر للطيران أول طائرة من طراز ايرباص "A350-900"، ضمن صفقة تشمل شراء 16 طائرة، لتصبح بذلك أول شركة طيران في شمال أفريقيا تُدخل هذا الجيل المتقدم من الطائرات عريضة البدن إلى أسطولها

وسيتم تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة المدى، تشمل مدناً في الولايات المتحدة مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى عدد من الوجهات في شرق آسيا.

