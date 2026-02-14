رئيس الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف

قرر الدكتور السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه مؤخراً من إدعاءات، حيث كلف معالي المستشار جميل سعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة وإقامة جنحة سب وقذف ضد كل من منير فخري عبد النور، عضو الوفد، وأحد المواقع الإخبارية.

وجاء هذا التحرك رداً على نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي بأنها عارية تماماً من الصحة ومجافية للحقيقة، مؤكداً أن هذه المادة الصحفية نشرت دون استناد إلى مستندات أو تحر للدقة، مما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.

وشدد البيان الرسمي الصادر عن المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني، بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة، وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.

كما أكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائياً، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيباً بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.