قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

قرر الدكتور السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه مؤخراً من إدعاءات، حيث كلف معالي المستشار جميل سعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة وإقامة جنحة سب وقذف ضد كل من منير فخري عبد النور، عضو الوفد، وأحد المواقع الإخبارية.

وجاء هذا التحرك رداً على نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي بأنها عارية تماماً من الصحة ومجافية للحقيقة، مؤكداً أن هذه المادة الصحفية نشرت دون استناد إلى مستندات أو تحر للدقة، مما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.

وشدد البيان الرسمي الصادر عن المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني، بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة، وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.

كما أكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائياً، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيباً بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.

الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد منير فخري عبد النور المستشار جميل سعيد أحد المواقع الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

الزمالك

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

فريق صنداونز

ميجيل كاردوزو مهدد بـ الإقالة من تدريب صن داونز في هذه الحالة!

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد