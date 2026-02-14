وزيرة الإسكان تتفقد مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، عقب جولتها بمدينة حدائق العاصمة.

رافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولو الوزارة ورئيس جهاز المدينة.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي الأعمال التي تم تنفيذها بالمحطة، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، والاطمئنان على عدم حدوث أية نتائج سلبية بعد أعمال التشغيل، خاصة بعد تلقي وزارة الإسكان طلبات من المصانع المحيطة بالمحطة تتضمن رغبتهم في مراعاة جميع الإجراءات اللازمة لعدم صدور روائح للمخلفات عند بدء العمل بها.

وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتواصل الفوري مع ممثلي المصانع المحيطة بالمشروع والتنسيق معهم وإطلاعهم على جميع التفاصيل التي تم العمل عليها في هذا الشأن والحصول على الموافقات البيئية للمشروع وغيرها من الإجراءات التي هدفها عدم حدوث أي أضرار من عمل المحطة.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور بأن الغرض من إنشاء مشروع المحطة الوسيطة هو فرز وتجميع المخلفات الصلبة، والتي يتم نقلها إلى المقالب العمومية خارج المدينة، لنقلها إلى المحطة الرئيسية بمدينة العاشر من رمضان لإعادة تدويرها.

وقال رئيس الجهاز إن المشروع يتكون من “هنجر مغلق لتجميع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة - ميزان بسكول – مبنى إداري - منظومة الوقاية من الحريق خزان حريق أرضي + شبكة حريق – غرفتي ميزان وأمن - مبنى إداري - بخلاف الأسوار الخرسانية المحيطة بالمحطة وبوابات الدخول والخروج”، مضيفاً أن المساحة الإجمالية للمحطة تبلغ حوالي 4400 م2.