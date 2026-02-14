قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف المصري الكبير يستضيف فعالية بمناسبة عيد الربيع الصيني

عيد الربيع الصيني في المتحف المصري الكبير
عيد الربيع الصيني في المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

استضاف، المتحف المصري الكبير، الفعالية التي نظمتها مجموعة الصين للإعلام بمناسبة عيد الربيع الصيني، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر.

عيد الربيع الصيني 

 

كما حضر الفعالية السفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلاندا وجزر المحيط الهادي، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة لهذا الحدث تأتي في ضوء جهودها لتعزيز العلاقات المصرية الصينية ولاسيما في مجالي السياحة والآثار؛ حيث يعد السوق الصيني أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للمقصد المصري ويشهد نمواً ملحوظاً في حجم الحركة السياحية الوافده منه، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخراً قافلتين سياحيتين بعدد من المدن الصينية للترويج، بصورة أكبر ، للمقصد المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء سياحي في منتجاته وأنماطه ووجهاته السياحية المختلفة، هذا بالإضافة إلى معرض الآثار المؤقت «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» الذي أقامته الوزارة بمتحف شنغهاي بمدينة شنغهاي، والذي استقبل خلال فترة إقامته 2,7 مليون زائر.

وخلال الفعالية، ألقى سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر كلمة رحب خلالها بالحضور، مثمناً على تنظيم هذه الفعالية بمصر مما يفتح نافذة لتعزيز مزيد من التفاهم والتقارب الشعبي بين الصين ومصر وغيرها من الدول العربية، مشيراً إلى أن الاحتفال هذا العام يصادف الذكرى السبعين لانطلاق العلاقات الصينية المصرية.

كما أشار إلى أنه بفضل التوجه الاستراتيجي لرئيسي مصر والصين تشهد العلاقات بين البلدين تقدماً إلى الأمام بخطوات ثابتة، لافتاً إلى أن مصر والصين استطاعتا خلال عام 2025 التقدم نحو مسيرتهما للتطور، ومشيداً بافتتاح المتحف المصري الكبير،  واصفاً اياه بالافتتاح المهيب، والذي ساهم في تعزيز ابهار  العالم بالحضارة المصرية القديمة بجاذبيتها الساحرة.

كما تم خلال الفعالية عرض مجموعة من الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري، التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، منها فيلم عن المنتجات والوجهات السياحية المختلفة به، وآخر عن المتحف المصري الكبير وما يعرضه من كنوز أثرية، كما تم خلال الفعالية عرض فيديو ترويجي لعيد الربيع الصيني لعام 2026.

المتحف المصري الكبير عيد الربيع الصيني المتحف الكبير المتحف المصري مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

مادورو

البنتاجون يستعين بنموذج "كلود" في عملية القبض على مادورو

كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني

رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة

إيمانويل ماكرون

رئيس النيجر: ماكرون تعهد بفعل كل شيء للإطاحة بنظام البلاد

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد