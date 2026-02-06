المتحف المصري الكبير ضمن 10 متاحف يجب زيارتها في 2026

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “انفوجراف” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تقرير صحيفة تليجراف البريطانية حول المتحف المصري الكبير.

وأوضح المركز ان تقريرا لصحيفة The Daily Telegraph البريطانية ذُكر المتحف المصري الكبير ضمن المتاحف الـ10 التي يجب زيارتها في 2026 وتستحق الزيارات المتكررة على مدى سنوات عديدة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم التأخير الذي دام نحو 12 عامًا، فقد كان الانتظار يستحق العناء، حيث يضم المبنى الجديد الضخم أفخم مجموعة من القطع الأثرية المصرية القديمة، مع سلم رئيس تحيط به تماثيل لنجوم البانثيون الفرعوني.

وتابع أن هذا إضافة إلى كنوز مقبرة توت عنخ آمون والعشرات من المعارض المليئة بالكنوز الأخرى. وتم ترتيب كل المعروضات وفق التسلسل الزمني من عام 7000 قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي.