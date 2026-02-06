مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض حتى نصل للنجاح، قائلا: أقف إجلال وتكريم لكل شخص في مشروع جهاز مستقبل مصر.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار على قناة "صدى البلد"، أننا بدأنا نستصلح مساحات بالملايين وبدأنا نرى طريق الضبعة بشكل آخر، حتى نحقق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة في محصول القمح.

وأشار إلى أننا أمام مشروع متفرد مثل مشروع حياة كريمة، والذي حصل على جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة.

وأوضح أن السهام توجه لأي شخص ناجح وهذه السهام لا تستهدف الشخص وإنما تستهدف الوطن والإنجاز، منوها أن الحاقد لا يريد أن تتطور هذه البلد فالحروب ليست قاصرة على الأعداء وهناك حروب تشن من الداخل وهدفها ألا ينجح أحد وضرب الناجحين والذين يحققون الإنجازات.