هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
الأسعار ترتفع | الذهب والفضة يربحان مع ضعف الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية بين أمريكا وإيران
الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لأوكرانيا بـ 185 مليون دولار
رياضة

ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو

حمزة شعيب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي رودريجو، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الملكي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت معاناته من التهاب في الأوتار بعضلة الفخذ الخلفية للساق اليمنى، على أن يتم متابعة حالته الصحية خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطور الاستجابة للعلاج.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن رودريجو سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 10 أيام، وهو ما يعني تأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام فالنسيا، ضمن الجولة الـ23 من الليجا.

وتزداد معاناة ريال مدريد هجوميًا قبل اللقاء، في ظل غياب أكثر من عنصر مؤثر، حيث سيفتقد الفريق خدمات جود بيلينجهام ورودريجو بداعي الإصابة، إلى جانب غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

ويأتي غياب رودريجو بعد موسم شهد مشاركات عديدة مع الفريق، إذ خاض اللاعب 26 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ليؤدي دورًا مهمًا في المنظومة الهجومية للفريق الملكي.

وعلى مستوى ترتيب الدوري الإسباني، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة في صراع المنافسة على اللقب.

رودريجو ريال مدريد الدوري الإسباني

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

دير القديس «أبو فانا» المتوحد

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

