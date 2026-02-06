ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي رودريجو، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الملكي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت معاناته من التهاب في الأوتار بعضلة الفخذ الخلفية للساق اليمنى، على أن يتم متابعة حالته الصحية خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطور الاستجابة للعلاج.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن رودريجو سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 10 أيام، وهو ما يعني تأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام فالنسيا، ضمن الجولة الـ23 من الليجا.

وتزداد معاناة ريال مدريد هجوميًا قبل اللقاء، في ظل غياب أكثر من عنصر مؤثر، حيث سيفتقد الفريق خدمات جود بيلينجهام ورودريجو بداعي الإصابة، إلى جانب غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

ويأتي غياب رودريجو بعد موسم شهد مشاركات عديدة مع الفريق، إذ خاض اللاعب 26 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ليؤدي دورًا مهمًا في المنظومة الهجومية للفريق الملكي.

وعلى مستوى ترتيب الدوري الإسباني، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة في صراع المنافسة على اللقب.