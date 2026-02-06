قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بمغادرة إيران

جددت الولايات المتحدة دعوتها لجميع مواطنيها إلى "مغادرة إيران فورًا"، في تحذير أمني بشأن المعابر الحدودية المفتوحة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الافتراضية لدى إيران، تحذيرًا من السفر اليوم الجمعة، مكررةً دعوتها لجميع المواطنين الأمريكيين إلى "مغادرة إيران فورًا"، مقدمةً قائمةً بالمعابر الحدودية المفتوحة وقت صدور التحذير.

وظهر التحذير من مغادرة البلاد لأول مرة في تحذير سفر صدر في 12 يناير، وسط احتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

ويصف التحذير "تشديد الإجراءات الأمنية، وإغلاق الطرق، وتعطل وسائل النقل العام، واستمرار حجب الإنترنت"، مضيفًا أن نظام الجمهورية الإسلامية "يواصل تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابتة والإنترنت الوطنية".

وبالإضافة إلى ذلك، يحذر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، من أن "شركات الطيران تواصل تقليص أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران" لذا، يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوقع انقطاعات متكررة في خدمة الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.

وأضاف: "وإذا كان ذلك آمنًا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برًا إلى أرمينيا أو تركيا، كما يُنصحون في التحذير الأخير بوضع خطة لمغادرة إيران لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية".

ويُحذر المواطنون أيضًا من إمكانية حدوث إلغاءات واضطرابات في الرحلات الجوية دون سابق إنذار، ويُنصحون بتجنب المظاهرات، والالتزام بالهدوء، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والتأكد من شحن هواتفهم المحمولة.

