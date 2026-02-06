جولة تفقدية للامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة .. صور

قام المهندس حسن الشحات، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، للامتداد الجنوبي، بجولة ميدانية شملت التجمع السادس والسابع لتفقد أعمال الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، بحضور مسؤول القطاعات بالتجمع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وبما ينسجم مع نظام العمل المؤسسي للجهاز.

وشملت الجولة متابعة أعمال الرصف، الصرف، شبكات المياه والكهرباء، وأعمال الإنارة العامة، مع التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، بما يضمن بيئة حضارية مناسبة لسكان المنطقة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الجهاز على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بالامتداد الجنوبي للمدينة وفقًا للمعايير المؤسسية المعتمدة.