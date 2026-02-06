قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 06-02-2026

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 06-02-2026 في السعودية، وفقًا لمتوسطات الأسعار بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 516.00 ريالا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4128.50 ريال، مع استمرار ثبات التعاملات اليومية بين محلات الصاغة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية (بالريال السعودي):

عيار 24: 589.75 ريال

عيار 22: 540.75 ريال
 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 516.00 ريالا

عيار 18: 442.25 ريال

عيار 14: 344.00 ريالا

عيار 12: 295.00 ريالا

الأونصة: 18344.50 ريال

الجنيه الذهب: 4128.50 ريال

الأونصة بالدولار: 4891.89 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 589.75 ريال في السوق السعودي، محافظًا على ثباته في التعاملات اليومية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 540.75 ريال، وهو من الأعيرة الشائعة في صناعة الحلي والمجوهرات.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستهلكين، فقد وصل سعره إلى 516.00 ريالًا للجرام، ليظل الخيار الأول في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 442.25 ريال، فيما بلغ عيار 14 نحو 344.00 ريالًا، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 295.00 ريالًا للجرام.

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغت الأونصة 18344.50 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 4128.50 ريال، في حين وصل سعر الأونصة عالميًا بالدولار إلى 4891.89 دولار.

