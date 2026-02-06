قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون الاعتداءات على الأطباء
اقتصاد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. وهذه قيمة عيار 24 الأعلى سعرا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا خلال تعاملات الاسبوع الجاري، إلا ان سعر الذهب ارتفع اليوم الجمعة عالميا ومحليا.

وصعد سعر الذهب الان بنحو 75 جنيها للجرام الواحد، بعد أن شهد تذبذبا بمستهل التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير   2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وأعلن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب في 2025 سجل 5000 طن لأول مرة في التاريخ، وذلك مع تسجيل الذهب مستويات تاريخية 53 مرة السنة الماضية، الارتفاع الكبير في الطلب كان بسبب الاستثمار بشكل رئيسي، وصناديق الاستثمار في الذهب سجلت طلب بمقدار 801 طن وهو ثاني أقوى عام على الاطلاق.

المشتريات من السبائك والعملات الذهبية سجلت 1374 طنا وهو أعلى مستوى في 12 عاما، بينما البنوك المركزية العالمية سجلت مشتريات خلال 2025 بأكمله عند 863 طنا وهو أقل من الـ 3 سنوات الماضية والتي كانت المشتريات بها أعلى من 1000 طن.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4916 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5661 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6605 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7549 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 52.840 ألف جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، أن ما شهده الذهب يُعد بمثابة حركة تصحيح قوية للأسعار بعد الارتفاعات التاريخية غير المسبوقة التي سجلها المعدن النفيس مؤخرًا. وأضاف أن التصحيح كان متوقعًا من حيث المبدأ، لكن توقيته لم يكن محسومًا، مشددًا على أن الذهب يظل أداة ادخار طويلة الأجل، ولا يُنصح بالاعتماد عليه كاستثمار قصير الأجل في ظل التقلبات الحادة.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

