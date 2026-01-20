سحب 8 قطع أراضي في حدائق اكتوبر | تفاصيل

واصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملاته المكثفة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة.

وذلك في إطار سياسة «لا تهاون مع المخالفات»، للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تعديات غير قانونية.



وأسفرت الحملات التي نُفذت على مدار أسبوع عن سحب عدد من قطع الأراضي المخالفة بعد رصد مخالفات متنوعة.

حيث تم سحب القطعة رقم 584 بالحصورة (ب)، والقطعة رقم 438 بالحصورة (أ)، إضافة إلى سحب القطع أرقام 129 و179 بالحصورة (ب).

كما شملت الحملات سحب قطع أراضٍ بقطاع ز بالمنطقة السابعة، وهي القطع أرقام 429 و676 و677، إلى جانب سحب القطعة رقم 31 بقطاع ب بالمنطقة السابعة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة للتصدي لأي مخالفات أو محاولات للتعدي على أراضي الدولة، مع التشديد على عدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة بكل حزم.

وشدد الجهاز على استمرار أعمال المتابعة الميدانية والرصد اليومي، داعيًا المواطنين إلى الالتزام باشتراطات البناء والقوانين المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان التنمية العمرانية المخططة داخل المدينة.