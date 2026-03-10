قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»

السيدة انتصار السيسي تكرم الدكتورة غادة فاروق
السيدة انتصار السيسي تكرم الدكتورة غادة فاروق
حسام الفقي

كرّمت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية،  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك خلال احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" التي نظمها المجلس القومي للمرأة، احتفاءً بنماذج نسائية مصرية ملهمة حققت إنجازات متميزة في مختلف المجالات.

وجاء تكريم الأستاذة الدكتورة غادة فاروق تقديرًا لدورها البارز وإسهاماتها المتميزة في مجالات العمل الأكاديمي وخدمة المجتمع، وما قدمته من جهود فعّالة في دعم مسيرة التطوير والعمل المجتمعي، بما يعكس مكانة المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق النجاح والريادة في مختلف المجالات.

وتخرجت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق في قسم التصميم والتخطيط العمراني بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، حيث حصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989، ثم ماجستير التخطيط العمراني عام 1995، ودكتوراه الفلسفة في التخطيط العمراني عام 2000 من جامعة عين شمس، كما حصلت على دبلوم البحوث البيئية من جامعة كاليفورنيا – بيركلي.

وشغلت عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية بجامعة عين شمس، من بينها رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني، كما أسهمت في العديد من المشروعات البحثية والاستشارية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاحتفاء بالنماذج النسائية المصرية الملهمة التي تسهم بجهودها العلمية والمجتمعية في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

انتصار السيسي نائب رئيس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس المرأة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

بدوي يتابع قياس مهارات الحساب والقراءة والكتابة

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة التوكيلات الملاحية لمتابعة سير العملية التعليمية

صورة موضوعية

مدير تعليم البحر الأحمر يشارك طلاب “محمد فريد الإعدادية” طابور الصباح

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف| صور

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد