بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

رنا عصمت

يقلق الكثير من الأشخاص من تناول الموز إذا ظهرت عليه نقاط سوداء، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن هذه ليست علامات على عدم صلاحية الفاكهة، بل هي مؤشر على أنها أصبحت ناضجة بما فيه الكفاية للأكل.

ويتغير لون الموز بسبب تغير الكربوهيدرات المعقدة فيها، وتحولها إلى سكريات بسيطة، لكن يبقى محتوى السعرات الحرارية على حاله، وكذلك الفيتامينات وفيتامين C وحمض الفوليك والثيامين.

فوائد تناول الموز ذات النفط السوداء..

1– يقوى الدم ويخفف من فقر الددم عن طريق نسبة الحديد الموجود بالموز

2– به نسبة عالية من البوتاسيوم وكميات قليلة من الملح،وتم الاعتراف بالموز رسميا من قبل ادارة الاغذية والعقاقير بأنه قادر على خفض ضغط الددم والوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فوائد الموز للحامل

3– الموز يساعد في التغلب على الاكتئاب بسبب إحتوائه مستويات عالية من التربتوفان،

والتي يتم تحويلها إلى مادة السيروتونين – الناقل العصبي في الدماغ.

والتى تصاب بها معظم الحوامل فى الاشهر الاولى.

4– مواجهة فقدان الكالسيوم بسبب كثرة التبول،وبناء عظام قوية مع الموز.

5– يحسن المزاج ويقلل أعراض الدورة الشهرية عن طريق تناول الموز

الذي ينظم السكر في الددم و يخفف الإجهاد ويساعد على الاسترخاء.

6– تناول الموز بين وجبات الطعام يساعد على استقرار نسبة السكر في الددم ويقلل من غثيان الصباح

