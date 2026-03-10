إعلام إسرائيلي: شظايا اعتراض صاروخ إيراني تسقط في منطقة أسدود

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن شظايا اعتراض صاروخ إيراني سقطت في منطقة أسدود جنوب تل أبيب.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيده أن الحرب على إيران لم تنته بعد.

في غضون ذلك أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن هدف الاعتداءات على طهران هو تقسيم البلاد وليس الديمقراطية ولا الحرية، مشيرة إلى ان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قتلت 193 طفلا حتي الأن.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريحات لها، إن أي مساع للوساطة يجب أن تكون في ظروف وقف كامل للحرب وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

ومنذ قليل ؛ صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق.

وقال عراقجي لقناة بي بي إس الأمريكية: لدينا تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأمريكيين، حيث دائما ما أبدت واشنطن وتل أبيب قبل الهجوم بأنهم لا ينوون مهاجمتنا، ويرغبون بحل القضية النووية سلميا.