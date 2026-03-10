قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مستقبل القيادة في إيران.. هل يقود صعود مجتبى خامنئي إلى مرحلة تصعيد إقليمي جديد؟

مجتبي خامنئي
مجتبي خامنئي
رنا أشرف

مع تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد حالة الغموض التي تحيط بمستقبل القيادة في إيران، تتجه أنظار العديد من المراقبين إلى طبيعة المرحلة المقبلة داخل طهران، وما قد تحمله من تحولات سياسية واستراتيجية قد تؤثر بشكل مباشر على توازنات المنطقة ومسار أزماتها المعقدة.

وفي ظل هذه التطورات، يبرز اسم مجتبى خامنئي كأحد الأسماء المطروحة بقوة في سياق الحديث عن مستقبل القيادة الإيرانية، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول دلالات هذا الاحتمال وانعكاساته المحتملة على السياسات الداخلية والخارجية لإيران، خاصة في ظل شبكة الصراعات الإقليمية والتوترات المتصاعدة مع عدد من القوى الدولية والإقليمية.

ولا ينظر إلى هذا التحول المحتمل باعتباره مجرد تغيير في موقع القيادة، بل باعتباره تطورًا قد يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية أوسع، قد تؤثر في شكل التحالفات الإقليمية وطبيعة إدارة الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

محلل سياسي: اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران يفتح الباب لمرحلة تصعيد إقليمي يصعب احتوائها
 

قال المحلل السياسي اللبناني أحمد يونس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن تولي مرشد جديد في إيران في ظل اللحظة الإقليمية المضطربة الحالية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد انتقال طبيعي للسلطة داخل بنية النظام، بل يمثل حدثاً يحمل أبعاداً تتجاوز الداخل الإيراني إلى مجمل توازنات الشرق الأوسط. 

وأوضح أن منصب المرشد في النظام الإيراني لا يقتصر على كونه موقعاً رمزياً، بل يعد مركز القرار الاستراتيجي الذي تتقاطع عنده ملفات السياسة والدفاع والعلاقات الخارجية، وهو ما يجعل شخصية المرشد الجديد وطبيعة تعامله مع المرحلة المقبلة عاملاً حاسماً في رسم مسار التطورات في المنطقة.

وأضاف يونس أن أحد السيناريوهات الأكثر خطورة يتمثل في أن تسعى القيادة الجديدة إلى تثبيت شرعيتها عبر تبني خطاب أكثر تشدداً، مشيراً إلى أن لحظات الانتقال السياسي غالباً ما تدفع النخب الحاكمة إلى إظهار قدر أكبر من الصلابة في مواجهة الخصوم.

أحمد يونس: توسيع نطاق الاشتباك الإقليمي أحد السيناريوهات المطروحة

ولفت إلى أن مثل هذا النهج قد ينعكس عملياً في توسيع نطاق الاشتباك الإقليمي أو تفعيل أدوات النفوذ الإيراني في عدة ساحات، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجات تصعيد جديدة يصعب احتواء تداعياتها.

وأشار المحلل السياسي إلى أن من بين السيناريوهات المقلقة أيضاً احتمال أن تنظر القيادة الجديدة إلى الصراع القائم باعتباره فرصة لإعادة صياغة قواعد الردع في المنطقة، من خلال رفع مستوى المواجهة السياسية أو العسكرية مع خصومها. 

وبين أن هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة الضغط على خطوط التماس الإقليمية، سواء في منطقة الخليج أو في المشرق، ما يضع المنطقة أمام مرحلة طويلة من التوتر المتصاعد.

وتابع يونس أن هذه المرحلة قد تشهد كذلك تشدداً أكبر في المواقف المرتبطة بالملفات الاستراتيجية الحساسة، الأمر الذي قد يرفع مستوى القلق الدولي ويزيد من احتمالات الاحتكاك المباشر بين الأطراف المتنازعة، خاصة في ظل حساسية التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، أكد يونس أن قراءة أعمق لطبيعة النظام الإيراني تشير إلى أن القيادة الجديدة، مهما بدا خطابها الأولي حاداً، ستظل محكومة بحسابات معقدة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الداخلية وموازين القوى الإقليمية، إضافة إلى طبيعة علاقات إيران مع القوى الدولية. 

وأوضح أن الخطر الحقيقي لا يكمن في قرار مفاجئ بحرب شاملة، بل في تراكم خطوات تصعيدية متبادلة قد تقود تدريجياً إلى وضع يخرج عن السيطرة.

واختتم المحلل اللبناني تصريحاته بالتأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط، المثقلة أصلاً بالصراعات والتوترات، قد تتحول بسرعة إلى ساحة مواجهة أوسع إذا ما حدث خطأ في الحسابات أو سوء تقدير بين الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخطاء قد تكون كافية لتحويل التوتر السياسي القائم إلى صدام إقليمي واسع.
 

مجتبي خامنئي المرشد الإيراني إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

صلاة التهجد

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي

في ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي.. 14 عاما على كرسي المشيخة.. إمام الوسطية جمع بين العلم والعدل.. أنقذ منصب الإفتاء من الإلغاء..ودفن بالبقيع

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد