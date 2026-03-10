مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

كشف احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن أول قرار فى الاهلي بعد خسارة الفريق الكروي الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز، على يد منافسه طلائع الجيش الذي حسم اللقاء بنتيجة 2-1.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر في الأهلي:" محمود الخطيب طلب عقد اجتماع عاجل مع توروب بعد الخسارة ضد الطلائع وقبل سفر الأهلي لتونس لمواجهة الترجي في دوري الأبطال"

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .