أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية

لقي عامل مصرعه إثر نشوب مشاجرة بينه وبين زميل له أمام أحد مصانع البطاطس بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع عامل في مشاجرة بين عاملين أمام أحد المصانع.

والانتقال تبين مصرع “ م. ح ” 26 سنة بجرح نافذ أثر اعتداء زميله “ م.ع ”24 سنة حيث نشبت مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض حتي الموت.

فيما تم نقل المتوفي إلي مستشفي السادات إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.