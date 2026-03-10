اللواء طيار عبد الرحيم صدقي: شاركت في تنفيذ ضربات ضد العدو أثناء خدمتي على طائرة ميج-19

كشف اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، طيار مقاتلات ميج-19، تفاصيل جديدة عن حياته في العسكرية المصرية، مشيرا إلى تدخل الكلية الجوية وتخرج منها.





وتابع اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، طيار مقاتلات ميج-19، خلال تصريحات إعلامية، أن تلقى تدريبه على يد اللواء سعد الدين أبو شادي، ومع اندلاع نكسة يونيو 1967 وتعرض المطارات المصرية لضربات مكثفة من قوات العدو، أصيبت معظم القواعد الجوية بالشلل، ولم يتبقَّ سوى نحو 30 طائرة صالحة للعمل.



واكمل أنه رغم هذه الظروف الصعبة، شارك في تنفيذ ضربات ضد العدو أثناء خدمته على طائرة ميج-19 ضمن سرب يقوده الرائد علاء بركات، الذي أصبح لاحقًا قائدًا للقوات الجوية. ويروي أنه في الساعة الرابعة عصرًا دخلت أربع طائرات إلى مطار الغردقة وكانت تحمل أعلام حلف الأطلنطي، ثم ظهر تشكيل آخر محمّل بالقنابل.

وأشار إلى أنه عند مواجهته اضطر هذا التشكيل إلى إلقاء حمولته في مياه البحر الأحمر قبل أن ينسحب من المنطقة، وبعد انتهاء المهمة، عادت الطائرات المصرية ليلًا وهبطت على الممرات المساعدة بالمطار، بعدما كانت الممرات الرئيسية قد تعرضت للتدمير.