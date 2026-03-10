محمد الباز: لا أحد يمكنه الجزم بمن يدخل الجنة أو النار

أكد الإعلامي محمد الباز أنه لا يمكن لأي إنسان أن يتوقع أو يجزم بمن يدخل الجنة أو النار، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأحد الحكم على أصحاب الديانات الأخرى بمصيرهم في الآخرة.

وقال محمد الباز، خلال لقائه ببرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أن أمر الجنة والنار بيد الله- سبحانه وتعالى- وحده، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص عادي أن يصدر حكمًا في مثل هذه الأمور الغيبية.

وأشار الإعلامي محمد الباز، إلى أن المرحلة المقبلة تضع الدولة فيها مصلحة المواطن المباشرة في صدارة الأولويات، بحيث يلمس أثر السياسات على دخله وحياته اليومية.