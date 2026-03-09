محمد الباز: الاستقرار أولوية في مصر بينما تميل مجتمعات السعودية والخليج إلى التغيير

أكد الإعلامي محمد الباز أن فكرة الاستقرار تحظى بأهمية كبيرة في مصر، مشيرًا إلى أن التغيير غالبًا ما يثير مشكلات مرتبطة بالموروثات الثقافية داخل المجتمع.

وقال محمد الباز، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أن طبيعة الشخصية في السعودية ودول الخليج تميل بدرجة أكبر إلى تقبل التغيير، مؤكدا أن المجتمعات هناك تتفاعل بشكل أسرع مع التحولات والتطورات مقارنة ببعض المجتمعات الأخرى.

وتابع الإعلامي محمد الباز، أن المرحلة المقبلة تضع مصلحة المواطن المباشرة في صدارة الأولويات، بحيث يلمس أثر السياسات على دخله وحياته اليومية

