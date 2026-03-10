اللاعبون يتعمدون ضربه.. مسئول بالزمالك يطالب بحماية نجم الفريق

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بفترة صعبة تستدعي التدخل لحماية اللاعبين. وأوضح أن هناك تصعيدًا واضحًا للعنف الموجه نحو بعض لاعبي الفريق خلال المباريات الأخيرة، وهو ما يهدد سلامتهم ويؤثر على الأداء العام للفريق.



تعرض خوان بيزيرا للعنف المتعمد

أوضح عبد الناصر أن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تعرّض لعنف متعمد في كل المباريات السابقة التي شارك فيها. وأشار إلى أن ما حدث مع اللاعب خلال مواجهتي زد والاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز كان غير مقبول، حيث لم تتخذ القرارات التحكيمية الإجراءات الرادعة تجاه اللاعبين الذين تعمدوا إيذاءه.



مطالب بمساءلة الحكام

شدّد مدير الكرة على ضرورة مساءلة الحكام عن التهاون في اتخاذ قرارات حاسمة لحماية اللاعبين. وقال: “لا نطالب سوى بتحقيق العدالة داخل الملاعب، والحفاظ على حقوق لاعبينا، خصوصًا بعد أن خرجنا من بطولة كأس مصر بسبب تدخل غير رياضي من قِبل منافسين”.

دعوة للعدالة والحفاظ على سلامة اللاعبين



أوضح عبد الناصر أن الهدف الأساسي ليس الانتقاص من الفريق المنافس، بل التركيز على حماية اللاعبين وضمان سلامتهم داخل الملعب. وأكد أن الإجراءات الرادعة ضد اللاعبين الذين يمارسون العنف المتعمد ضرورية للحفاظ على نزاهة المنافسة الرياضية وحماية صحة اللاعبين، والحد من الممارسات العنيفة التي تؤثر على مسار البطولة.



التزام الزمالك بحقوق لاعبيه

في ختام التصريح، شدّد عبد الناصر محمد على التزام النادي الكامل بالدفاع عن حقوق لاعبيه، مع ضرورة أن تكون المنافسة الرياضية عادلة ونزيهة، بعيدًا عن أي ممارسات تهدف لإلحاق الضرر بلاعبي الفريق، وضمان أن يظل الملعب بيئة آمنة للجميع



