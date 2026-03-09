طائرة الزمالك يواجه الترسانة في دور الـ 16 بكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة عن مواجهة الفريق الأول بنادي الزمالك مع نظيره الترسانة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 31 مارس الحالي في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة الفتيات بالعجوزة، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد استهل مشواره في الدور النهائي لبطولة الدوري بالفوز في أول مباراتين أمام فريقي الطيران والاتحاد السكندري بنتيجة واحدة 3-0.