دولتنا خط أحمر.. أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء غاشم من دولة جارة

أعلن أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده تعرضت لما وصفه بـ«اعتداء غاشم من دولة جارة نُعدّها صديقة»، مؤكدًا أن القيادة الكويتية تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وجاءت تصريحات أمير الكويت، خلال كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الكويتي، شدد فيها على أن الدولة تولي أولوية قصوى لحماية أمنها الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها؛ في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد متسارع وتوترات متزايدة.

وقال الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن السلطات الكويتية تتابع مجريات الأحداث بدقة، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة؛ لضمان التعامل الفاعل مع أي تطورات قد تمس أمن البلاد.

وأضاف أن الحكومة اتخذت بالفعل مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة؛ لتعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية.

وأكد أمير الكويت، حرص بلاده على الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب مزيدًا من التماسك بين القيادة والشعب.

ودعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والوحدة الوطنية؛ لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

وفي سياق كلمته، شدد الأمير على أن أمن الكويت وسيادتها يمثلان «خطًا أحمر»، مؤكدًا أن القوات المسلحة الكويتية على درجة عالية من الجاهزية والكفاءة للتعامل مع مختلف التهديدات، حيث قال: «دولتنا خط أحمر، وقواتنا المسلحة تتعامل مع كافة التهديدات بكفاءة».

كما أكد أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفق القوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن أي اعتداء على سيادة البلاد سيواجه بإجراءات مناسبة لحماية الدولة ومصالحها.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط، توترات متزايدة، وتصعيدًا عسكريًا متبادلًا بين عدد من الأطراف الإقليمية؛ ما يثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن واستقرار دول المنطقة.