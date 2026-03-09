قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دولتنا خط أحمر.. أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء غاشم من دولة جارة

أمير الكويت
أمير الكويت
القسم الخارجي

أعلن أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده تعرضت لما وصفه بـ«اعتداء غاشم من دولة جارة نُعدّها صديقة»، مؤكدًا أن القيادة الكويتية تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وجاءت تصريحات أمير الكويت، خلال كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الكويتي، شدد فيها على أن الدولة تولي أولوية قصوى لحماية أمنها الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها؛ في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد متسارع وتوترات متزايدة.

وقال الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن السلطات الكويتية تتابع مجريات الأحداث بدقة، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة؛ لضمان التعامل الفاعل مع أي تطورات قد تمس أمن البلاد. 

وأضاف أن الحكومة اتخذت بالفعل مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة؛ لتعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية.

وأكد أمير الكويت، حرص بلاده على الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب مزيدًا من التماسك بين القيادة والشعب. 

ودعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والوحدة الوطنية؛ لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

وفي سياق كلمته، شدد الأمير على أن أمن الكويت وسيادتها يمثلان «خطًا أحمر»، مؤكدًا أن القوات المسلحة الكويتية على درجة عالية من الجاهزية والكفاءة للتعامل مع مختلف التهديدات، حيث قال: «دولتنا خط أحمر، وقواتنا المسلحة تتعامل مع كافة التهديدات بكفاءة».

كما أكد أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفق القوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن أي اعتداء على سيادة البلاد سيواجه بإجراءات مناسبة لحماية الدولة ومصالحها.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط، توترات متزايدة، وتصعيدًا عسكريًا متبادلًا بين عدد من الأطراف الإقليمية؛ ما يثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن واستقرار دول المنطقة.

أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صريحات أمير الكويت السلطات الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

إزالة تعديات بقنا

تنفيذ 1904 حالات إزالة تعدي منذ انطلاق الموجة 28 بقنا

جانب من المضبوطات

ضبط 2 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالوادي الجديد

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

المزيد