أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026.. تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات، حيث يحرص الكثيرون على متابعة الأسعار الرسمية للوقود بشكل يومي؛ نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة ومصاريف التنقل، خاصة بالنسبة لأصحاب السيارات وسائقي وسائل النقل المختلفة الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود في نشاطهم اليومي.

وتساعد متابعة أسعار الوقود المحدثة السائقين على تنظيم استهلاك البنزين والسولار وتحديد ميزانية التنقل اليومية قبل التوجه إلى محطات الوقود، كما تمثل الأسعار المعلنة مؤشرًا مهمًا للكثير من المواطنين في التخطيط لمصروفاتهم اليومية المرتبطة بالتنقل والعمل.

وتزداد معدلات البحث عبر منصات الإنترنت المختلفة حول أسعار البنزين والسولار في مصر، حيث يسعى المواطنون لمعرفة الأسعار الرسمية المعلنة من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة البترول والثروة المعدنية التي تتولى مراجعة أسعار المنتجات البترولية وتحديدها وفقًا لآليات التسعير المعتمدة وبما يتماشى مع تطورات الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار البنزين اليوم الإثنين 9 مارس 2026 في مصر

وفقًا لآخر الأسعار المعلنة في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، جاءت أسعار البنزين والسولار والكيروسين اليوم على النحو الآتي:

بلغ سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه للتر.

وصل سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه للتر.

سجل بنزين 95 سعر 21 جنيهًا للتر.

بلغ سعر السولار نحو 17.50 جنيه للتر.

سجل سعر الكيروسين نحو 17.50 جنيه للتر.

وتعد هذه الأسعار هي المعمول بها في مختلف محطات الوقود، حيث تعتمد عليها حركة النقل الخاصة والعامة، كما تمثل مرجعًا مهمًا للمواطنين الراغبين في معرفة تكلفة الوقود قبل التزود به.

سعر لتر بنزين 92 اليوم في مصر

سجل سعر بنزين 92 اليوم في مصر نحو 19.25 جنيه للتر، ويعد هذا النوع من البنزين من أكثر أنواع الوقود استخدامًا في عدد كبير من السيارات الحديثة، نظرًا لما يوفره من كفاءة أعلى للمحرك مقارنة ببعض الأنواع الأخرى من الوقود.

ويفضل العديد من أصحاب السيارات استخدام بنزين 92 لأنه يساعد على تحسين أداء المحرك ويقلل من فرص حدوث الاحتراق المبكر داخل غرفة الاحتراق، وهو ما ينعكس على كفاءة التشغيل ويُسهم في تقليل استهلاك الوقود على المدى الطويل.

سعر بنزين 80 اليوم في مصر

بلغ سعر بنزين 80 في مصر اليوم حوالي 17.75 جنيه للتر، ويعد هذا النوع من البنزين الخيار الأقل تكلفة بين أنواع الوقود المتاحة في السوق المصرية، الأمر الذي يجعله مناسبًا لعدد كبير من أصحاب السيارات القديمة أو الاقتصادية.

ويعتمد الكثير من السائقين على بنزين 80 بهدف تقليل نفقات الوقود اليومية، خاصة في ظل الاستخدام المتكرر للسيارات سواء في التنقلات الشخصية أو في أعمال النقل والخدمات المختلفة التي تعتمد بشكل أساسي على المركبات.

الفرق بين بنزين 80 وبنزين 92 في مصر

يعود الاختلاف الأساسي بين بنزين 80 وبنزين 92 إلى رقم الأوكتان الخاص بكل نوع من أنواع الوقود، حيث يشير رقم الأوكتان إلى قدرة البنزين على مقاومة الاحتراق المبكر داخل المحرك.

ويمتلك بنزين 92 رقم أوكتان أعلى مقارنة ببنزين 80، وهو ما يمنحه قدرة أكبر على مقاومة ظاهرة الاحتراق المبكر، الأمر الذي يساعد على تحسين كفاءة تشغيل المحرك ويعزز من أداء السيارة أثناء القيادة.

كما ينعكس هذا الفارق في الخصائص الفنية على السعر أيضًا، إذ يزيد سعر بنزين 92 بنحو 1.5 جنيه للتر مقارنة ببنزين 80، وهو ما يدفع بعض السائقين إلى اختيار النوع الأنسب لسياراتهم وفقًا لمتطلبات المحرك وطبيعة الاستخدام اليومي للسيارة.

وتظل متابعة أسعار البنزين والسولار من الأمور التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لدورها المؤثر في العديد من جوانب الحياة اليومية، بدءًا من تكاليف النقل وحتى أسعار السلع والخدمات المرتبطة بحركة النقل والتوزيع في الأسواق المختلفة.