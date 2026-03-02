آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

قامت حرب شرسة بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران، منذ أيام والتي تؤثر بشكل كبير ورئيسي ومباشر على الأسواق والاقتصاد العالمي وعلى أسعار البنزين والسولار.

ويهتم المواطنون بالبحث عن أسعار البنزين والسولار بشكل كبير، خاصة مالكي السيارات وسائقي النقل، لتحديد ميزانية الأسرة.

أسعار البنزين اليوم

استقرت أسعار البنزين اليوم، الإثنين 2 مارس، وجاءت على النحو الآتي:

سعر بنزين 95 بلغ نحو 21 جنيها للتر الواحد.

سعر بنزين 92 بلغ نحو 19.25 جنيه للتر الواحد.

سعر بنزين 80 بلغ نحو 17.75 جنيه للتر الواحد.

سعر السولار اليوم الإثنين

استقر سعر السولار داخل محطات الوقود اليوم، الإثنين عند مستوياته المعلنة دون أي تعديل، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر لتر السولار يبلغ نحو 17.50 جنيه.

سعر 20 لتر سولار يبلغ نحو 350 جنيها.

سعر 30 لتر سولار يبلغ نحو 525 جنيها.

سعر 40 لتر سولار يبلغ نحو 700 جنيه.

سعر 50 لتر سولار يبلغ نحو 875 جنيها.

سعر 60 لتر سولار يبلغ نحو 1.050 جنيه.

أسعار أنابيب الغاز اليوم

كما استقرت أسعار أنابيب الغاز اليوم داخل السوق المحلية، وجاءت على النحو الآتي:

سعر الأسطوانة المنزلية يبلغ نحو 225 جنيهًا.

سعر الأسطوانة التجارية يبلغ نحو 450 جنيهًا.

سعر غاز قمائن الطوب يبلغ نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات يبلغ نحو 16.000 جنيه للطن.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات استقرارا اليوم وفقًا للأسعار المعتمدة حالياً، حيث جاءت الأسعار حسب الشرائح على النحو الآتي:

سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا نحو 4 جنيهات.

بلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا نحو 5 جنيهات.

وصل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا إلى 7 جنيهات.



وأكد محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها مقدراتها من الغاز الطبيعي ولن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي .

وقال محمود ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر ليس لديها أي مشكلة في شحنات الغاز المسال ".

وتابع محمود ناجي :" لدينا بنية تحتية متميزة للغاز الطبيعي ولا يوجد أي اختناقات في الشبكة القومية للغاز وهناك انتظام في التوريد الخارجي ".

وأكمل محمود ناجي :" لدينا مخزونات استراتيجية وآمنة من المواد البترولية والسولار والبنزين وأنبوبة البوتجاز ".