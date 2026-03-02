ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حكاية نرجس" l خاص

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن تفاصيل شخصيتها، ضمن أحداث مسلسل حكاية نرجس، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وقالت ريهام عبد الغفور: نرجس ست مصرية بسيطة واجهت سوء الحظ فيما يتعلق بعدم قدرتها على الإنجاب، وقد تعرضت إلى ضغوط كبيرة من قبل المجتمع بسبب هذا الأمر، ووصل إلى معايرتها وتعرضها إلى أذى نفسي كبير، فتحاول أن تلجأ إلى التبني ولا تنجح في ذلك، ثم تتوالى الأحداث.

وتابعت الفنانة ريهام عبد الغفور: كل ما أستطيع قوله إن الشخصية تعرضت إلى قهر وظلم شديدين خلقا منها شخصية مختلفة، على غرار مبدأ أن الجريمة لا تولد معنا ولكن المجتمع يدفعنا إليها، فقد تصل إلى الغل والحقد تجاه الآخرين.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.